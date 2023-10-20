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МВД провело операцию в Баку, задержаны 82 человека (ВИДЕО)

Общество Материалы 20 октября 2023 16:53 (UTC +04:00)
МВД провело операцию в Баку, задержаны 82 человека (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ – Продолжаются профилактические мероприятия против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, в ходе проведенных в Баку профилактических мероприятий был выявлен 51 факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 82 человека.

Из незаконного оборота были изъяты пять килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Помимо этого, у задержанных были обнаружены и изъяты 1 автомат "Калашников", 4 патрона и магазин для патронов. По выявленным фактам продолжаются оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия.

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