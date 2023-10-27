Губа встретила нас радушно и гостеприимно – бронзовая призерка Первенства Азербайджана по художественной гимнастике

ГУБА /Trend/ - Губа встретила нас радушно и гостеприимно, в Олимпийском спортивном комплексе замечательные условия, уютный зал.

Об этом сказала в пятницу Trend юная гимнастка Азада Атакишиева, завоевавшая на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике бронзовую медаль в многоборье среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниорки".

"Когда я в первый раз зашла в зал Олимпийского спортивного комплекса в Губе, то немного разволновалась, ведь на этой площадке я еще не выступала. Проведя тренировку перед соревнованиями, ощутила, что комфортно себя чувствую здесь", - подчеркнула 12-летняя спортсменка.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" отметила, что выходя на соревновательный ковер не надо думать ни о местах, ни о медалях.

"Необходимо сосредоточится на своем выступлении, постараться его выполнить без грубых ошибок. Сегодня я заняла третье место, буду работать над собой и, надеюсь, на следующих стартах стать первой", – добавила она.

Отметим, что на 28-м Первенстве Азербайджана по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки" первое место заняла Елизавета Ефремова (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), второе - Мехин Гусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), третье - Азада Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт").

Напомним, что 26-27 октября в Губинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования 28-го Первенства Азербайджана по художественной гимнастике, в которых участвуют 122 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях.

Спортсменки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения) и "юниорки" (2008-2010 годов рождения).