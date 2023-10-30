Выселение более миллиона человек из родных мест, является ярким показателем проводимой политики ненависти в отношении азербайджанцев - Сабина Алиева

БАКУ/Trend/ – Наглядным показателем проводимой в отношении азербайджанцев политики ненависти является многолетнее удержание армянской стороной азербайджанских земель под оккупацией и превращение более миллиона человек в беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает в понедельник Trend, этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в ходе выступления на церемонии презентации отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

"Конфликты, вызванные дискриминацией, ненавистью по этническому признаку являются одной из важнейших проблем в современном мире. Проведение политики разжигания ненависти на этнической почве противоречат общечеловеческим ценностям. Подобные негативные обстоятельства приводят к возникновению конфликтов между нациями, государствами, создают препятствия в вопросе обеспечения равенства прав в обществе.

К сожалению, на протяжении многих лет Азербайджан также страдает от горьких последствий этой политики. Необоснованные территориальные претензии Армении к нашей стране, идеология ненависти, сформированная политическим руководством Армении к другим народам в регионе, сопровождались политикой этнических чисток и оккупации.

Подготовленные нами и представленные сегодня вашему вниманию в издании отчеты о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев " фактологическими материалами подтверждают проводимую Арменией политику разжигания ненависти на этнической почве", - сказала С.Алиева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит презентация отчета о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев".