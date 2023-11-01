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Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии

Общество Материалы 1 ноября 2023 18:47 (UTC +04:00)
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии

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БАКУ/Trend/ - Меморандум о взаимопонимании подписан между Бакинской высшей школой нефти SOCAR (БВШН) и Генуэзским университетом Италии.

Документ подписали ректор БВШН Эльмар Гасымов и профессор кафедры гражданской, химической и экологической инженерии Генуэзского университета Агостино Бруццоне.

Меморандум предусматривает обмен преподавателями, профессорами, исследователями, сотрудниками и студентами, реализацию программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры, реализацию программ совместного диплома или двойной степени, реализацию магистерской программы, включающей аспекты охраны труда, техники безопасности и экологического менеджмента, и т.д.

Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
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