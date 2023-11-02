Ведется работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения Азербайджана - Заур Алиев

БАКУ/Trend/ – Как известно, реформы здравоохранения в Азербайджане, проводимые под руководством главы государства, сегодня успешно продолжаются. Проводится большая работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения. Медицинские учреждения оснащаются современным медицинским оборудованием и медицинскими расходными материалами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время своего выступления на выставке Medinex в Баку.

Он отметил, что цель агентства - информировать экспонентов и посетителей об обязательном медицинском страховании, которое является важной реформой здравоохранения и применяется в Азербайджане на протяжении почти 3 лет.

"Это даст нам возможность изучить основные пункты, которые интересуют участников относительно нашей деятельности, а также выслушать вопросы и предложения", - подчеркнул он.

По его словам, обеспечение предоставления гражданам качественных медицинских услуг, своевременного, беспрепятственного доступа к услугам - одна из главных целей, которые агентство ставит перед собой. Для этого агентство стремится к усилению снабжения медицинских учреждений, так как это один из основных факторов, способствующих повышению качества услуг.

Он отметил, что с момента начала применения обязательного медицинского страхования, агентство приобрело новые приборы и оборудование на сумму около 100 миллионов манатов.

"Наша цель - добиться универсального медицинского обеспечения в долгосрочной перспективе. Результатом этого является то, что в этом году количество и покрытие медицинских услуг, предоставляемых Конвертом услуг, также были расширены и доведены до 3315.

Наличие здоровой конкурентной среды во всех сферах современной эпохи - является одним из важных вопросов. В сфере здравоохранения сегодня существует множество компаний, производящих аналогичные продукты. Медицинское оборудование или лекарственные средства, используемые для обследования и лечения заболеваний, с каждым годом совершенствуются и обновляются. Самый успешный способ для компаний продвигать предлагаемую ими продукцию соответствующим предприятиям и способствовать здоровой конкуренции - это проведение подобных медицинских выставок. Мы очень рады, что в нашей стране организуются такие выставки, которые охватывают сферу медицины и здравоохранения, способствуют развитию новых деловых партнерств между государственным и частным секторами", - добавил З.Алиев.

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