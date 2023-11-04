За время оккупации было уничтожено более 54 тысяч гектаров леса – Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - За время оккупации было уничтожено более 54 тысяч гектаров лесных угодий. Разработана программа по лесовосстановлению, и есть возможности для быстрого проведения лесовосстановительных работ. Конечно, этот процесс должен быть согласован с планом разминирования. Работы в данном направлении уже начаты в Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой -влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Министр отметил, что, с другой стороны, на освобожденных от оккупации территориях существует необходимость проведения инвентаризации с целью определения границ земель лесного фонда, а также видового состава, возрастных групп и ресурсов лесов.

"На сегодняшний день из общей площади 260 тысяч га лесного фонда в регионе только на территории Зангиланского района методом дистанционного зондирования проведены лесоустройственные работы на общей площади 19 тысяч га. Подведение итогов работ по лесоустройству и организация охранных мероприятий, а также управления на этих территориях имеют большую значимость.

Восстановление функционирования особо охраняемых природных территорий также является одним из приоритетов. Для этого необходимо определить границы государственных природных заповедников и заказников, провести инвентаризацию находящихся там природных объектов и принять необходимые меры охраны", - сказал министр.

Он отметил, что в целях исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по организации деятельности Баситчайского государственного природного заповедника" от 20 октября 2021 года определена санитарно-защитная зона заповедника, положение и карта которой утверждены постановлением Кабинета министров.

"С целью изучения компонентов биологического разнообразия на территории заповедника с участием ученых были проведены полевые исследования на ограниченных территориях, изучено состояние флоры и фауны. На половине территории заповедника площадью 107 га уничтожены восточные платаны и другие деревья, нанесен огромный ущерб флоре и фауне в целом. Однако в связи с минной угрозой и неразорвавшимися боеприпасами на территории заповедника имеются задержки в завершении полевых исследований и инвентаризации природных объектов, привлечении к этим работам международных экспертов", - подчеркнул М.Бабаев.

Он упомянул, что восстановление биоразнообразия и экосистем в государственных природных заповедниках Баситчай и Гарагель, а также в Губадлинском, Аразбойском, Лачинском и Дашалтинском государственных природных заказниках является долгосрочным процессом. Существуют трудности с установлением управления, изучением биоразнообразия и реорганизацией деятельности на этих территориях, которые остались без присмотра во время оккупации, связанные с минной опасностью. Поэтому на других особо охраняемых природных территориях эти работы предусмотрены на следующем этапе.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях также реализуются проекты по реинтродукции видов фауны с целью восстановления разрушенной экосистемы. С этой целью на территорию Джебраильского района были выпущены джейраны, на территорию Лачинского района - ястребы и северо-кавказские туры. С целью восстановления водных биоресурсов в водоемы региона было выпущено около 1 миллиона мальков рыб. Учитывая масштабы экологических преступлений, совершенных на этих территориях в период оккупации, по мере решения минной проблемы будут выбраны соответствующие районы и расширены мероприятия по умножению видов фауны, которые считаются традиционными для региона.

Он также отметил, что в районах возникновения пожаров наносится серьезный ущерб экологической среде, биоразнообразию, участкам лесного фонда. Проведенные мониторинги показывают, что за прошедший период на освобожденных от оккупации территориях произошли пожары на площади в тысячи гектаров. Но из-за минной опасности использование живой силы и наземной техники при тушении пожаров сопряжено с большим риском.

"В ряде случаев мы снова сталкиваемся с угрозой на очищенных от мин полях. Позвольте мне отметить один факт. Территория золоторудного месторождения Вежнали, расположенного в Зангиланском районе, была очищена от мин и там начались исследовательские и подготовительные работы. Однако селевые потоки принесли с собой неразорвавшиеся боеприпасы, которые стали представлять опасность. В связи с этим Агентство по разминированию в настоящее время вновь принимает соответствующие меры на этих территориях. Следует особо отметить деятельность данного агентства, обеспечивающего безопасность в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий. Мы благодарны сотрудникам агентства и других квалифицированных структур за их чрезвычайно рискованную работу.

Уверен, что решение минной проблемы придаст большой импульс восстановлению лесного фонда и биоразнообразия в регионе, расширению особо охраняемых природных территорий, созданию национальных парков, увеличению зеленых массивов и тем самым восстановлению экосистемы на освобожденных от оккупации территориях, созданию здоровой окружающей среды.

В этой связи в целях приоритизации экологических проектов мы считаем необходимым в ближайшие годы увеличить количество очищаемых территорий в соответствии с планом очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В заключение хотелось бы отметить важность мероприятия, которое состоялось сегодня в Милли Меджлисе. Мы считаем, что факты о минном терроре будут еще более активно освещаться на международной арене", - добавил министр.

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