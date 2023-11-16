Названо число назначений инвалидности за текущий год в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Число назначений инвалидности в Азербайджане за текущий год составило более 40 тысяч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов во время выступления в Милли Меджлисе (парламент).

По его словам, в числе лиц, которым назначена инвалидность в этом году, более 4 тысяч - инвалиды войны.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане 65 тысяч человек получают адресную социальную помощь.

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