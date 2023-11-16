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Названо число назначений инвалидности за текущий год в Азербайджане

Общество Материалы 16 ноября 2023 16:54 (UTC +04:00)
Названо число назначений инвалидности за текущий год в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Число назначений инвалидности в Азербайджане за текущий год составило более 40 тысяч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов во время выступления в Милли Меджлисе (парламент).

По его словам, в числе лиц, которым назначена инвалидность в этом году, более 4 тысяч - инвалиды войны.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане 65 тысяч человек получают адресную социальную помощь.

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