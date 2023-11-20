В Непале создано гендерно-ориентированное правительство - непальский министр

БАКУ /Trend/ - В Непале создано гендерно-ориентированное правительство.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила министр Непала по делам женщин, детей и пожилых людей Сурендра Радж Ачарья во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Участие женщин в местном самоуправлении в Непале составляет 24 процента. Особое внимание мы уделяем конфликтам, вопросу женщин и детей. В нашей конституции признаны фундаментальные права женщин и детей. Их участие во многих вопросах полностью обеспечено. Доля женщин в местном самоуправлении составляет 24 процента. А на выборах 2022 года их участие составило 21 процент. Гендерно-ориентированное правительство было создано в Непале в 2021 году. Эта система действует во всех структурах управления. В 2019 году участие женщин в государственных органах выросло до 27 процентов.

Мы можем привести в пример многие конвенции и соглашения о правах человека, которые также были национализированы в Непале. Правила, допускающие гендерную дискриминацию, были изменены. Непал также присоединяется к инициативам по составлению гендерно-ориентированного бюджета", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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