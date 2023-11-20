Малайзия привержена шагам по искоренению дискриминации в отношении женщин - член Сената Малайзии

БАКУ /Trend/ - Малайзия высоко ценит председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и благодарит за организацию этого мероприятия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила член Сената Малайзии Зурайна Бинти Муса во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Малайзия привержена шагам по искоренению дискриминации в отношении женщин и обеспечения гендерного равенства. В министерствах и ведомствах сформированы команды на основе гендерного равенства. Основная цель - наделить женщин еще большими полномочиями. Но все же есть нюансы, связанные с неравенством в государственном и частном секторах. И для этого нужна поддержка мужчин", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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