Служба восстановления, строительства и управления № 2 Восточного Зангезура внесена в перечень единых индексов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Перечень единых индексов, установленных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, и публичных юридических лиц и комиссий, создаваемых от имени государства", утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в указанный перечень включена Служба восстановления, строительства и управления № 2 Восточно-Зангезурского экономического района.

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