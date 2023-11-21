Плата за парковку по воскресеньям не взимается - Агентство наземного транспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Требование наличных денег у водителей за парковку является незаконным.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом была размещена в аккаунтах социальных сетей Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что парковка транспортных средств на платных парковочных местах до 15 минут является бесплатной.

"Плата за парковку также не взимается по воскресеньям и с 22:00 до 07:00 в будние дни", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!