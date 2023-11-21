Из-за французского колониализма в Сенегале, больше всего страдают женщины - Ибраима Диань

БАКУ /Trend/ - Колониальная политика Франции в Сенегале все еще продолжается, и больше всего от нее страдают женщины.

Об этом во вторник Trend заявил глава сенегальской организации "Y DNA VITAL" LTD Ибраима Диань.

Он отметил, что эта колонизация затрагивает многие сферы страны.

"Из-за французского колониализма место женщины в обществе Сенегала оказалось на очень низком уровне.

Проведение подобного мероприятия, организованного Бакинской инициативной группой, весьма важно. Потому что через эту платформу мы можем донести наш голос. Те, кто не в курсе, узнают, что происходит на самом деле. Таким образом, могут быть решены проблемы колониализма, эксплуатации женщин и беззакония", - добавил И.Диань.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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