ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» провело акцию в рамках политики КСО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Материалы, полученные в результате сноса непригодных построек на участке Общества с Ограниченной Ответственностью «Daşkəsən Dəmir Filiz» (DDF LLC), расположенного в Дашкесанском районе и осуществляющего деятельность по управлению крупнейшим в регионе комплексом железорудных месторождений, распределены среди нуждающихся лиц.

Так, Комитет по корпоративной социальной ответственности (КСО), действующий при Обществе в рамках политики социальной ответственности, на основании списка, составленного Исполнительной властью Дашкесанского района, предоставил членам семей шехидов, ветеранам и малоимущим семьям, проживающим в городе Дашкесане, поселке Верхний Дашкесан, селах Кямяргаялы и Баян различные строительные материалы, в том числе пиленные камни, кровельные материалы, деревяные доски, окна, песок и гравий. Раздачу строительных материалов нуждающимся лицам планируется продолжить.

Отметим, что Комитет КСО DDF LLC разрабатывает планы действий и предложения до конца текущего года, а также на 2024 год с целью определения приоритетных направлений управления мерами социальной ответственности, охраны окружающей среды, сотрудничества с местным населением в рамках осуществляемой и планируемой Обществом добывающей и производственной деятельности. В связи с переходом в ближайшие годы деятельности ООО в активную фазу планируется расширение масштабов и направлений проектов, реализуемых Комитетом КСО.