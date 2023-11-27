Воссоздание Агдеринского района послужит заселению и благоустройству людей - депутат

БАКУ /Trend/ - Воссоздание Агдеринского района является историческим фактом. Обсуждаемые сегодня проекты служат социально-экономическому развитию регионов, совершенствованию управления, благоустройству людей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам, депутат Таир Рзаев в ходе обсуждения законопроекта "Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании комитета.

Он подчеркнул, что в составе Кяльбаджара 137 сел и есть территории, где проживает очень мало семей.

"Сегодня в Азербайджане много населенных пунктов. Поэтому объединение деревень - отличный шаг. Будут созданы музеи, школы и различные объекты. На освобожденных территориях многие села находятся в запущенном состоянии, они опустошены. На средства, выделенные Президентом Ильхамом Алиевым из государственного бюджета, эти территории будут восстановлены", - добавил Т.Рзаев.

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