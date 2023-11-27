БАКУ /Trend/ - Пенсии военнослужащих в Азербайджане будут рассчитываться по новому правилу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, наряду с рядом других изменений, предлагается увеличить минимальное требование к прохождению службы для выхода на пенсию с 20 до 25 календарных лет, с целью более длительного применения сформировавшегося опыта военнослужащих. Указанное изменение предусматривает увеличение пенсионного обеспечения военнослужащих ряда учреждений. Так, предлагается увеличить процент соответствующей надбавки за этот период с 50 до 65 процентов. Предусматривается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, согласно законопроекту, военнослужащие, которым до завершения срока военной службы в 20 календарных лет осталось не более 3 календарных лет, а также военнослужащие, отслужившие 20 календарных лет и более до даты вступления в силу законопроекта, будут уволены с военной службы до завершения срока военной службы в 25 календарных лет, и к ним также будут применяться нормы закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", действовавшие до 1 января 2024 года.

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