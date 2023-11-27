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Госагентство обязательного медстрахования Азербайджана обратилось к населению по поводу взяток

Общество Материалы 27 ноября 2023 15:53 (UTC +04:00)
Госагентство обязательного медстрахования Азербайджана обратилось к населению по поводу взяток

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Статья 8.2 закона Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией": Должностное лицо не может принимать в связи с исполнением своих служебных обязанностей от какого-либо физического или юридического лица в течение одного года один или несколько подарков общей суммой более пятидесяти пяти манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что при выявлении случаев коррупции необходимо обращаться по горячей линии "161".

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