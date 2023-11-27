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За последние 3 года льготникам предоставлено более 5 тыс. квартир - Сахиль Бабаев

Общество Материалы 27 ноября 2023 17:29 (UTC +04:00)
За последние 3 года льготникам предоставлено более 5 тыс. квартир - Сахиль Бабаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За последние 3 года льготникам предоставлено около 5500 квартир, а в 2023 году планируется предоставить 1500 квартир и домов.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по труду и социальной политике, сообщает Trend.

Министр отметил, что до конца года цели программы на текущий год будут полностью выполнены.

"В следующем году эта программа будет продолжена", - сказал он.

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