Назван размер пособий на погребение в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Размер пособий на погребение составляет 840 манатов для лиц пенсионного возраста и 500 манатов для лиц, не являющихся пенсионерами. Данный вопрос определяется принципами социального страхования.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Министр отметил, что для выплаты пособий на погребение требуется соответствующий документ.

"Часто бывают случаи, когда у покойного остается несколько наследников. Между ними может возникнуть спор о том, кому следует выплатить эти деньги. Поэтому необходима справка из соответствующего органа исполнительной власти о том, кто из наследников осуществил погребение, и именно ему в итоге будут выплачены вышеуказанные средства.

Эта сумма будет увеличиваться поэтапно. Пособия по случаю рождения ребенка и по случаю погребения, за последние 4 года увеличились почти в 5 раз. Эта тенденция будет продолжаться. Данный вопрос будет рассматриваться в каждом пакете социальных реформ", - добавил министр.

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