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В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО)

Общество Материалы 28 ноября 2023 10:29 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО)

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ -28 ноября в Баку начала свою работу Международная техническая конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт".

Как сообщает во вторник Trend, целью проведения данной конференции, которая продлится два дня, является донести до всего мира существующую минную проблему Азербайджана, продемонстрировать глобальные инновационные технологии в области гуманитарного разминирования и укрепить международное партнерство в этой области.

Во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО)
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