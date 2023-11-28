БАКУ /Trend/ - Сегодня председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев заслушал заявления граждан, зарегистрированных для приема в порядке очереди, и ответил на их вопросы.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете.

"До сведения участников встречи было доведено, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политическая линия обеспечивает всестороннее и устойчивое развитие страны, последовательную реализацию всех социальных проектов. Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев определил решение проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики. Принимаются необходимые меры по улучшению их жилищно-бытовых условий, обеспечению устойчивого размещения населения на территориях, освобожденных от оккупации. Первая леди Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание решению жилищных, образовательных и медицинских проблем вынужденных переселенцев, осуществляет важную работу в этой сфере", - сказали в Госкомитете.

Как отмечается, обращения граждан в основном касались улучшения жилищно-бытовых условий, коммунального хозяйства, статуса, единого ежемесячного пособия, трудоустройства, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.

"На встрече были заслушаны и соответствующим образом зафиксированы обращения граждан, большинство из которых были бывшими вынужденными переселенцами. Им сообщили, что поднятые вопросы будут рассмотреы и решены в соответствии с законодательством. По завершении индивидуальных встреч председатель госкомитета встретился с группой жителей села Сус Лачинского района. Председатель комитета подробно проинформировал участников заседания о реализации поставленных главой государства задач по восстановлению территорий, освобожденных от оккупации, и возвращению вынужденных переселенцев на родные земли. Было отмечено, что строительство села Сус продолжается, проводится опрос с целью оценки потребностей жителей, реализуются другие меры, определенные для эффективной организации возвращения. Жители, принявшие участие во встрече, заявили, что абсолютное большинство жителей села готовы вернуться в родной край", - говорится в сообщении.

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