Подано ходатайство о переименовании двух институтов Академии Наук Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подано ходатайство о переименовании двух институтов Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на НАНА, Общее собрание НАНА обратилось к Кабинету министров с ходатайством о переименовании Института археологии, этнографии и антропологии НАНА в Институт археологии и антропологии НАНА, а также Института истории НАНА имени Аббасгулу ага Бакиханова в Институт истории и этнологии НАНА имени Аббасгулу ага Бакиханова.

Отметим, что сегодня в Баку в здании Президиума НАНА проходит Общее собрание Национальной Академии Наук Азербайджана. На собрании обсуждается ряд организационных вопросов.

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