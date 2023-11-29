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Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)

Общество Материалы 29 ноября 2023 21:42 (UTC +04:00)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает Trend, трехкратный чемпион мира, выступающий в весовой категории 70 килограммов, в финальном поединке победил своего иранского соперника и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Другой азербайджанский борец – Али Рагимзаде, выступавший в весовой категории до 65 кг, одержал в финале победу над монгольским соперником, завоевал титул чемпиона мира.

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Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих (ФОТО)
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