МВД Азербайджана о пожаре в жилом доме в Баку

БАКУ /Trend/ - Расположенный на улице Мир Джалала, 145 Бинагадинского района города Баку жилой дом, где вспыхнул пожар, взят под охрану сотрудниками полиции.
Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что имущество жителей находится под охраной, усилен контроль над территорией.
Соответствующие мероприятия продолжаются.
Отметим, что сегодня вспыхнул пожар в жилом доме по адресу Баку, Бинагадинский район, улица Мир Джалала 145. На территорию были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Бакинского регионального центра.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар на кухне квартиры, расположенной на 8 этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, не успев перекинуться на другие участки.
Во время пожара 15 жильцов дома были эвакуированы из задымленных квартир.
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