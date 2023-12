На шоу FIA Prize Giving Ceremony в Баку выступят известные исполнители

БАКУ /Trend/ - Художественная программа церемонии награждения Международной автомобильной федерации (FIA Prize Giving Ceremony), которая впервые пройдет в Баку 8 декабря, подарит гостям и зрителям трансляции яркие и незабываемые моменты. Церемония награждения, которая пройдет при генеральном партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана, запомнится интересным шоу.

Как сообщает в субботу Trend, незабываемое бакинское шоу из 3-х частей церемонии награждения FIA (Международная автомобильная федерация) - FIA Prize Giving Ceremony, которая проводится с 2011 года, начнется с презентации FIA в Стране Огней (FIA in the Land of Fire). Презентация продемонстрирует возможность интеграции и сотрудничества через единственный язык, который хорошо понимают все народы мира без перевода – музыку.

На церемонии награждения прозвучит и песня "Сары гялин" (Sarı gəlin), которая затрагивает самые тонкие чувства каждого азербайджанца, а также воспринимается во всем мире как воплощение культурного наследия Азербайджана.

Программа, которая будет построена в формате интерактивного диалога со зрителями, также будет нести послание о важности межкультурного диалога. Таким образом, синтез музыки разных жанров, которая будет звучать на презентации, в очередной раз подчеркнет важность разнообразия, гармонии между Востоком и Западом.

Выступления народных артистов Алима Гасымова и Алихана Самедова, заслуженных артистов Алексея Милтых, Эмиля Афрасияба, Фарганы Гасымовой, Исфара Сарабского, исполнителей Араза Озара, Турала Мамедли, солистов Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, танцевального ансамбля "Мирвари", ритм-группы "Натиг" добавят шоу ярких красок и впечатляющих моментов.

Церемония награждения FIA считается одним из самых зрелищных событий года в мире спорта. FIA Prize Giving Ceremony начинается по завершении Генеральной ассамблеи FIA. На церемонии вручаются награды в различных номинациях по автомобильному спорту.

