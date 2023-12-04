Шуша станет одним из часто посещаемых мест Азербайджана - Генсек ОЭС

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) верит, что в ближайшем будущем Шуша станет одним из самых известных и часто посещаемых мест Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири во время выступления на первой встрече образовательных учреждений государств-членов ОЭС, специализирующихся на туризме.

Он отметил, что город Шуша объявлен туристической столицей на 2026 год.

"До этого момента организация выбирала в качестве туристических столиц всего 6 городов региона. Это города Душанбе (Таджикистан), Сари и Ардебиль (Иран), Шахрисабз (Узбекистан), Эрзурум (Турция) и Шуша в Азербайджане", - добавил Х.Нозири.

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