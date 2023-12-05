Реализуемые Азербайджаном планы по восстановлению освобожденных земель впечатляют - Мэтью Брайза

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Впечатлен тем, насколько тщательно, систематично и стратегически правительство Азербайджана спланировало восстановление освобожденных земель.

Об этом сказал во вторник Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Специальные представители Президента сотрудничают с ведущими мировыми специалистами, проектировщиками и компаниями, чтобы реализовать то, чего я никогда раньше не видел в своей профессиональной карьере. А именно - полностью преобразить разрушенные города в процветающие локации, в которые люди хотят вернуться и жить поколениями", - сказал он.

Брайза отметил, что обсуждения на конференции помогли ему гораздо больше узнать о проводимых работах.

"Это действительно впечатляет. И скорость, с которой строятся железные дороги, шоссе, прекрасные здания, подобные этому конференц-залу, и аэропорт Зангилан высочайшего качества производят огромное впечатление", - подчеркнул он.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных государственных чиновников, авторитетных иностранных экспертов и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы». В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.