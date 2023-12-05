БАКУ /Trend/ - В Нефтчале от кори умерла 10-летняя школьница.

В ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что девочка 2013 года рождения скончалась во время транспортировки в Сальянскую центральную районную больницу на частном автомобиле.

Отметим, что, согласно информации министерства здравоохранения, в последнее время участилась заболеваемость корью, связанная с завозными случаями заражения из других стран.

Минздрав ранее распространил заявление, в котором говорится, что в целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, согласно действующему в Азербайджане календарю профилактических прививок, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи.

"Детям, не получившим вовремя первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо ввести вторую дозу вакцины. Также следует как можно скорее вакцинировать 2-й дозой вакцины детей до 10 лет, которым по каким-либо причинам не были вовремя сделаны прививки. Детей до 10 лет, не получивших своевременно обе дозы вакцины, следует привить 1-й и 2-й дозами вакцины с интервалом не менее 4-х недель. Для вакцинации детей рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям по месту жительства", - говорится в заявлении минздрава.

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