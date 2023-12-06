За полтора месяца МВД Азербайджана изъяло наркотических средств на сумму 4 млн манатов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана за последние 45 дней изъяло из незаконного оборота 132 килограмма наркотических средств, стоимость которых на "черном" рынке составляет 4 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

"Было отмечено, что сотрудниками полиции продолжаются интенсивные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в ходе серии операций, проведенных в Баку и других регионах республики за последние 45 дней, были задержаны три группы, организовавшие незаконный оборот наркотиков, в том числе 49 человек, занимавшихся их продажей.

В ходе операций из незаконного оборота изъято в общей сложности 132 килограмма наркотиков, стоимость которых на "черном" рынке составляет 4 миллиона манатов, в том числе 42 килограмма героина, 68 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 22 килограмма метамфетамина, опиум, 700 единиц психотропного метадона, таблетки трамадола, а аткже одна единица огнестрельного оружия, электронные весы и банковские карты, которые использовались при онлайн-продаже наркотиков.

В ходе последних операций, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны члены организованной группы – Эльмир Алылы, Фарман Султанлы и Халид Багиров. У них было обнаружено и изъято 48 килограммов обогащенной психотропными веществами марихуаны, героин и метамфетамин. Вышеупомянутые лица были одними из основных поставщиков наркотиков, незаконно пересылаемых из Ирана в Азербайджан.

За указанный период сотрудники Главного управления провели дополнительные операции в столице, а также в южных и западных регионах. Во время одного из мероприятий в Масаллинском районе был задержан житель Джалилабадского района Судеф Халилов - один из главных организаторов ввоза наркотиков в Азербайджан. При нем, в его автомобиле и по адресу его проживания было обнаружено более 36 килограммов героина и марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по задержанию других членов наркосети, в которую входят вышеупомянутые лица", - говорится в сообщении ведомства.

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