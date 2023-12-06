Количество обращений о домашнем насилии в Азербайджане, за последние четыре года увеличилось в 3 раза - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Количество обращений, связанных с домашним насилием, за последние четыре года увеличилось в три раза. В 2020 году было подано 178 заявок, а за 11 месяцев 2023 года - 550.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова в ходе своего выступления на Международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Она отметила, что оказание своевременной и оперативной помощи повысило доверие пострадавших к государственным органам.

"Министерством внутренних дел усилены меры по устранению причин и последствий насилия, риска его повторения и наказанию виновных.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана создано Управление вне-уголовного производства, а также начала работу рабочая группа по предотвращению самоубийств", - добавила она.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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