В период пандемии в Азербайджане были выявлены факты насилия и жестокости в отношении школьников

БАКУ /Trend/ - В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19в Азербайджане были выявлены факты насилия и жестокости в отношении школьников, когда они находились на дистанционном обучении дома. Об этом были проинформированы соответствующие органы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на Международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Министр отметил, что просвещение о формах насилия должно внедряться в содержание школьных предметов с самого раннего возраста.

"Превентивные меры крайне важны для предотвращения домашнего насилия. Однако выделять данную тему в отдельный предмет школьной программы было бы неправильно", - подчеркнул он.

Э.Амруллаев упомянул, что борьба с домашним насилием не является делом одной организации или учреждения.

"При наличии сильной системы образования, роль женщины в обществе высока, так как у нее есть высшее образование и она знает свои права. Это является одним из факторов, способствующих развитию азербайджанского общества", - добавил Э.Амруллаев.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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