Азербайджан вносит вклад в улучшение глобальной экологии - Садиг Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Отношение международного сообщества к происходящим в мире событиям неоднозначно. Азербайджан вносит вклад в улучшение глобальной экологии. Сегодня он делает все возможное, чтобы использовать более чистые энергетические ресурсы. Проводятся различные мероприятия по увеличению зеленых насаждений, закладываются новые лесополосы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на Международном Бакинском форуме на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

"Армяне уничтожили 54 гектара нашего леса, загрязнили наши территории минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Во всем мире обсуждают такие вопросы, как глобальное потепление, экологические катастрофы, засухи и истощение водных ресурсов, но забывают, что, помимо гибели людей, мины также являются одним из факторов, вызывающих разрушение флоры и фауны", - добавил С.Гурбанов.

Отметим, что сегодня при организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана проводится Международный Бакинский форум на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

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