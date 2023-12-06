Духовой инструмент "балабан" внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Многонациональный культурный элемент "Мастерство и исполнительское искусство игры на инструменте балабан/мэй", совместно подготовленный Азербайджаном и Турцией, был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Как сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 18-й сессии Комитета по охране памятников истории и культуры в Ботсване.

Балабан (в Азербайджане) или мей (в Турции) - многовековой деревянный духовой инструмент, состоящий из трех частей: корпуса, широкой и плоской двойной трости и зажима. Инструмент традиционно изготавливается из дерева сливы или абрикоса и покрывается льняным или оливковым маслом. После высыхания мастера просверливают несколько отверстий в передней части корпуса и одно отверстие в задней. Размеры, количество отверстий и используемые материалы варьируются в зависимости от региона. Знания, навыки и техника изготовления, а также игра на балабане, как правило, передаются неофициально в семьях через наблюдение, практический опыт и ученичество.

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