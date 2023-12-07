МЧС Азербайджана о последствиях землетрясения в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление о землетрясении, зарегистрированном в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, по предварительной информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, 07.12.2023 года в 08:16 по местному времени в Каспийском море на глубине 68 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

"Землетрясение ощущалось в городе Баку и его окрестностях. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в МЧС не поступала", - говорится в сообщении ведомства.

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