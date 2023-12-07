Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в вопрос требования денег застройщиками за счетчики электроэнергии, воды и газа

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, ведомство внесло ясность в вопрос, может ли Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) требовать от собственников средства на оплату счетчиков электроэнергии, воды и газа и их установку в многоквартирных зданиях.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 11 Закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике", статьей 13 Закона Азербайджанской Республики "О газоснабжении" и статьей 31 Закона Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" счетчик для потребителей, являющихся физическими лицами, оборудуется и устанавливается за счет средств предприятия-поставщика.

В соответствии с требованиями указанных законодательных актов счетчик для потребителя, являющегося юридическим лицом, оборудуется и устанавливается за счет его собственных средств.

Также в соответствии со статьями 8, 13 и 23 названных законов, соответственно, жилые здания могут быть допущены к эксплуатации после их оснащения счетчиками.

В то же время, согласно статье 102.2 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, разрешение на эксплуатацию выдается после обследования объекта строительства (осмотра объекта строительства) и определения его соответствия установленным требованиям.

В связи с этим, затраты на счетчики и их установку должны быть включены в отпускную цену квартиры или плату за долю, включенную в состав общих затрат, понесенных на строительство здания", - говорится в сообщении ведомства.

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