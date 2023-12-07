В Баку и регионах пройдут дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 8 декабря до утра 10 декабря ожидается периодически дождь.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в некоторых частях полуострова ожидаются интенсивные осадки.

В районах Азербайджана с вечера 8 декабря до утра 11 декабря местами ожидаются периодически дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в горных районах - снег.

Западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

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