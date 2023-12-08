В рамках недели FIA в Баку организован вечер джаз-фьюжн (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках недели FIA в Баку Азербайджанская автомобильная федерация и Бакинское городское кольцо 7 декабря организовали для гостей вечер джаз-фьюжн (Jazz Fusion Night).

Как сообщает в пятницу Trend, ведущий вечера Фуад Ахундов рассказал об автомобилях, архитектуре и синтезе культур в джазовом искусстве.

Также состоялась презентация, посвященная организации в Баку Гран-при Азербайджана "Формула-1".

Затем гостей FIA приветствовала джаз-группа "H3 Collective". В исполнении музыкантов прозвучали известные азербайджанские произведения в джаз-фанковой аранжировке. На вечере выступили известные джазовые исполнители - заслуженные артисты Азербайджана Раин Султанов, Эмиль Афрасиаб.

DJ Kenan Drums продолжил вечер гипнотическим шоу.

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