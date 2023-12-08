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Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности

Общество Материалы 8 декабря 2023 18:53 (UTC +04:00)
Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Завсектором министерства науки и образования Азербайджана Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в пятницу Trend, в результате структурных изменений, произведенных в министерстве науки и образования Азербайджана, создан отдел по связям с общественностью и коммуникациям. Заведующим отдела назначен Сабухи Рзаев

До этого в министерстве существовал сектор по связям с общественностью, руководил которым Джасарет Валехов.

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