БАКУ /Trend/ - Завсектором министерства науки и образования Азербайджана Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в пятницу Trend, в результате структурных изменений, произведенных в министерстве науки и образования Азербайджана, создан отдел по связям с общественностью и коммуникациям. Заведующим отдела назначен Сабухи Рзаев

До этого в министерстве существовал сектор по связям с общественностью, руководил которым Джасарет Валехов.

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