FIA Prize Giving 2023 в Баку запомнилась своей зрелищностью (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 8 декабря в Баку впервые состоялось одно из самых ожидаемых событий в области спорта - церемония награждения Международной автомобильной федерации (FIA) – FIA Prize Giving Ceremony.

Как сообщает Trend, проведение в Баку этой церемонии, которая проходит в конце каждого года в разных странах, отличалась от других особой зрелищностью и подарила зрителям незабываемые моменты.

Гости церемонии награждения, организованной в Бакинском Конгресс-центре, ознакомились в фойе с выставкой автомобилей-победителей соревнований FIA. Были представлены автомобили, которыми управляли пилоты-победители "Формулы-1", Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship), Чемпионата мира по ралли-рейдам (World Rally-Raid Championship (W2RC), Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA (FIA World Endurance Championship), Формулы Е, Чемпионата мира по ралли-кроссу (World Rallycross Championship) в 2023 году.

Церемония, проходившая при генеральном партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана, запомнилась необычной сценической презентацией. Для этого самый большой зал Бакинского Конгресс-центра был полностью изменен с помощью специально выбранных дизайна, освещения и конструкций, что позволило добиться фантастического эффекта.

Церемония награждения, которую FIA проводит на протяжении многих лет, началась в сопровождении автомобильного парада. При этом на бакинской презентации в эту традицию было внесено новшество, которое заключалось в том, что на этот раз гимн FIA начался с современного, цифрового звука и великолепного изображения.

В отличие от церемоний награждения, проводимых в других странах, шоу в Баку состояло не только из моментов награждения. Это была также презентация нашей культуры, гостеприимства, богатой кухни, нашей политики, направленной на мирное сосуществование и сотрудничество с другими народами.

Незабываемое бакинское шоу церемонии награждения продолжилось исполнением солистов Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов. Исполнители, вышедшие на сцену в национальных костюмах, представили нашу чарующую музыку, которая является частью культуры азербайджанского народа. Презентация продемонстрировала возможность интеграции и сотрудничества через единственный язык, понимаемый всеми народами мира в равной степени, без перевода – музыку.

На церемонии награждения прозвучали и родные звуки народной песни "Сары гялин", являющейся еще одной неотъемлемой частью нашей национальной идентичности, затрагивающей самые тонкие чувства каждого азербайджанца, а также воспринимаемой во всем мире как воплощение культурного наследия нашей страны.

Программа, построенная в формате интерактивного диалога со зрителями, стала посланием о важности межкультурного диалога. Таким образом, через синтез музыкальных мотивов разных жанров еще раз было передано значение разнообразия, гармонии между Востоком и Западом.

Одним из самых неожиданных моментов шоу для зрителей стало то, что наши барабанщики, прошли через весь зал, исполняя ритмы, уходящие корнями в древность. Именно эти ритмы подняли зрителей на ноги в зале, где проходила церемония. На церемонии выступили народные артисты Алим Гасымов, Алихан Самедов, Натиг Ширинов и его группа, заслуженные артисты Алексей Милтых, Эмиль Афрасияб, Фергана Гасымова, Исфар Сарабский, а также оркестр народных инструментов Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, танцевальный ансамбль "Мирвари". Выступления эквилибристов Сабины Мамедовой и Полины Правдиной добавили программе дополнительных красочных и трогательных моментов.

На мероприятии были вручены награды в различных номинациях по автомобильному спорту.

Вышедший на сцену президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, отметив, что эта ночь - ночь победителей, еще раз поздравил тех, кто одержал победу в соревнованиях. Он выразил признательность городу Баку, принявшему Генеральную Ассамблею FIA и Церемонию награждения, и поблагодарил за гостеприимство. Президент FİA, отметивший, что рад видеть всех на Церемонии награждения, поздравил с высоким уровнем организации мероприятия.

Затем президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров и другие вручили награды победителям в различных номинациях за 2023 год.

Президент "Формулы-1" Стефано Доминикали наградил Серхио Переса, который дважды становился победителем "Формулы-1" в Баку и вышел на сцену со словами "Я люблю Баку". Среди награжденных были победитель Oracle Red Bull Racing Кристиан Хорнер и победитель "Формулы-1" Макс Ферстаппен.

На Церемонии награждения были упомянуты не только нынешние победители, но и чемпионы, ушедшие из жизни, которые в прошлом выступали в различных соревнованиях.