Неделя FIA в Баку завершилась церемонией вручения наград Rally & Circuit Award (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После торжественной церемонии награждения FIA, состоявшейся в пятницу в Баку, в субботу прошло награждение чемпионов и победителей 2023 года в автоспорте.

Как сообщает Trend, на церемонии были вручены награды FIA Rally & Circuit.

Как и в 2022 году, в этом году также были награждены пилоты, победившие в различных номинациях в ралли.

На церемонии выступил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем, который поблагодарил за гостеприимство и высокий уровень организации в Баку Недели FIA.

Президент Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) Анар Алакбаров поблагодарил президента FIA, семью FIA, посетившую Азербайджан для участия в мероприятиях FIA в Баку, и Автомобильную федерацию Азербайджана за поддержку мероприятия.

В завершение президенту АФА Анару Алакбарову был преподнесен подарок с подписями президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема, чемпиона Формулы-1 2023 года Макса Ферстаппена, директора команды Red Bull Кристиана Хорнера и пилота команды Red Bull Серхио Переса.