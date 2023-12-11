Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

БАКУ /Trend/ - На основании ходатайства Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Рзаева Намика Ибрагим оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, передает Trend.

Так, в связи с тем, что в прокуратуре Наримановского района города Баку по уголовному делу, расследуемому на этапе предварительного следствия, были установлены основательные подозрения в совершении Намигом Рзаевым присвоения с использованием своего служебного положения и причинения значительного ущерба, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск.

Намиг Рзаев был задержан на территории Грузии и 11 декабря доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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