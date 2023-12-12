На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы на городском стадионе в Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, большая часть новых мест на трибунах уже установлена.

Кроме того, помещения внутри стадиона также отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

На трибуне стадиона уже появилась надпись "Ханкенди".

Отметим, что матч Карабах - МОИК в рамках Кубка Азербайджана по футболу пройдет именно на этом стадионе. Игра состоится 21 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!