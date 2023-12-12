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На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2023 10:14 (UTC +04:00)
На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы на городском стадионе в Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, большая часть новых мест на трибунах уже установлена.

Кроме того, помещения внутри стадиона также отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

На трибуне стадиона уже появилась надпись "Ханкенди".

Отметим, что матч Карабах - МОИК в рамках Кубка Азербайджана по футболу пройдет именно на этом стадионе. Игра состоится 21 декабря.

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На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)
На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)
На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)
На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города (ФОТО)
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