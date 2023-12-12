Названы срока ввода в эксплуатацию крупнейшей электростанции на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая на Кавказе станция, строящаяся в Мингячевире на территории ТЭС "Азербайджан", будет введена в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев.

Он отметил, что строительство новой станции ведется в соответствии с графиком.

Также, по словам Рзаева, ведутся работы по запуску возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях.

"В Джебраиле начнутся работы по запуску в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт", - добавил он.

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