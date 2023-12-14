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В Джебраиле и Губадлы будут установлены больницы модульного типа

Общество Материалы 14 декабря 2023 12:53 (UTC +04:00)
В Джебраиле и Губадлы будут установлены больницы модульного типа

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В следующем году планируется установка больниц модульного типа в Джебраильском и Губадлинском районах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции.

Он отметил, что в целях развития системы здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, организации медицинских услуг для проживающих и работающих там жителей, агентством осуществляется временная установка больниц модульного типа.

"Начиная с 2021 года больницы модульного типа установлены в Шуше, Зангилане, Лачине, Агдаме и Гадруте", - добавил он.

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