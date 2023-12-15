Азербайджан направил на разминирование все усилия - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана направило все имеющиеся в арсенале силы на разминирование.

Об этом в пятницу Trend сказал председатель Общественного Объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов во время медиатура, организованного на освобожденную от армянской оккупации территорию Агдеринского района, где проводятся операции по разминированию.

"Есть участки, где на одном квадратном метре обнаружено 6-8 противопехотных мин. Армения массово устанавливала мины собственного производства на территории Азербайджана. Данные, полученные после Второй Карабахской войны и антитеррористических мероприятий локального характера, свидетельствуют о том, что на территории Азербайджана находится более полутора миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. Это еще раз показывает, что наши территории массово загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами. Учитывая это, сразу по завершении Второй Карабахской войны Азербайджан немедленно объявил разминирование приоритетным направлением и направил все силы, имеющиеся в арсенале, на разминирование", - сказал Сафиханов.

Он отметил, что к разминированию были привлечены Aгентство по разминированию, инженерно-фортификационные войска минобороны, соответствующие подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

"Помимо этого, были созданы четыре коммерческие структуры в сфере разминирования. Одна из них уже долгое время функционирует в этом направлении. В страну завозятся дистанционно управляемые роботы, а также собаки- и крысы-сапёры. Азербайджан уже сам производит машины по разминированию. Создана женская команда по разминированию", - подчеркнул Сафиханов.

Представители СМИ понаблюдали за процессом уничтожения мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что целью медиатура на участки проведения операций по разминированию на освобожденной от оккупации территории Агдеринского района является ознакомление с работами по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемых инженерно-фортификационными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных территориях.

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