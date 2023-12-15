БАКУ /Trend/ - Россия экстрадировала в Азербайджан троих находившихся в розыске лиц.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года, Генеральная прокуратура России обеспечила ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджана Аббасова Вугара Тифлис оглу, Бадалова Азизаги Шаби оглу и Салимова Габиба Парвиз оглу.

Так, в связи с выявлением обоснованных подозрений в совершении Вугаром Аббасовым кражи с причинением значительного ущерба, Азизагой Бадаловым - повторного мошенничества с причинением значительного ущерба, Габибом Салимовым - незаконного приобретения и хранения наркотических средств в значительном количестве было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории России и доставлены сегодня в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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