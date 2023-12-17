ГДП Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой

БАКУ /Trend/ - По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, до утренних часов 18 декабря на территории страны ожидается резкое изменение погодных условий, сопровождающееся сильным ветром и дождем.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел, Главное управление Государственной дорожной полиции МВД (ГДП) в связи с этим обращается к участникам движения с просьбой соблюдать осторожность при выезде на дорогу и строго следовать правилам дорожного движения, быть внимательными к другим участникам движения, особенно пешеходам, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия и другие опасные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах,

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами, удлиненными габаритами следует быть более ответственными, помнить о том, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, уделять особое внимание упаковке перевозимого ими груза.

Водителям рекомендуется держать транспортные средства подальше от объектов, которые могут опрокинуться, обрушиться, сломаться и отдавать предпочтение при парковке закрытым пространствам.

Пешеходы также должны учитывать сложные погодные условия, избегать на дорогах действий, угрожающих жизни и здоровью участников движения.