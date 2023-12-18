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В Баку будет проложена велосипедная дорожка длиной 7 километров

Общество Материалы 18 декабря 2023 12:51 (UTC +04:00)
В Баку будет проложена велосипедная дорожка длиной 7 километров

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В проекте мобильности также учтены велосипеды и скутеры. На первом этапе в Баку будет проложена велосипедная дорожка длиной 7 километров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

Он добавил, что продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры для пешеходного движения.

"Служба такси также находится в центре внимания. За прошедший период в ряд законов были внесены изменения. После этого ожидаются изменения в правилах. Затем начнется применение нового законодательства", - добавил Р. Гумматов.

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