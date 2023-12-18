В Азербайджане в этом году на землях лесного фонда посажено 2 миллиона 400 тысяч деревьев

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что на прошлой неделе на территории страны наблюдались дождливые погодные условия, на землях лесного фонда продолжались посадочные и лесовосстановительные мероприятия, посажены саженцы различных пород деревьев, соответствующих климатическим условиям каждого региона, посеяны семена.

Об этом в понедельник Trend сообщил начальник Службы развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Джаббар Гарибов.

Он подчеркнул, что только за прошедшую неделю в ходе лесовосстановительных мероприятий на землях лесного фонда было посажено более 350 тысяч саженцев деревьев, посеяно семь тонн семян.

"В весенний посевной сезон 2023 года и с начала осеннего посевного сезона до сегодняшнего дня сотрудниками региональных лесохозяйственных центров на землях лесного фонда страны было посажено 2 миллиона 400 тысяч саженцев различных пород деревьев, посеяно более 61 тонны семян", - добавил он.

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