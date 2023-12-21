Объявлены арбитры матча "Карабах" - МОИК в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Стал известен состав судейской бригады матча 1/8 финала Кубка Азербайджана "Карабах" - МОИК.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ Азербайджана.

Главным арбитром исторической встречи в Ханкенди назначен Али Алиев. Он войдет в историю как первый судья, который обслужит матч, впервые проведенный на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Судейская брига в полном составе выглядит так: Али Алиев, Ширмамед Мамедов, Талех Мамедов, Кямал Умудлу, судья на VAR - Джавид Джалилов, а на АVAR - Кямран Байрамов. Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев, представитель АФФА: Эмин Джафаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!