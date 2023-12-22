В Азербайджане устанавливаются случаи аннулирования разрешений на выполнение авиаперевозок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются случаи аннулирования разрешений на выполнение полетов.
Как сообщает Trend, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно закону, разрешения на осуществление регулярных и нерегулярных (чартерных) авиаперевозок аннулируются и права на них возвращаются органу (учреждению), установленному соответствующим органом исполнительной власти, в следующих случаях:
- при подаче владельцем разрешения соответствующего заявления;
- по истечении срока действия разрешения;
- при упразднении юридического лица, филиала, представительства иностранного юридического лица, являющегося владельцем разрешения;
- при прекращении деятельности физического лица, являющегося владельцем разрешения, в качестве индивидуального предпринимателя;
- при наличии соответствующего решения суда, вступившего в законную силу;
- при последующем обнаружении недостоверной информации в документах, представленных для выдачи разрешения;
- если установленные условия разрешения нарушены или не выполнены его владельцем;
- если выявленные недостатки не устранены в срок, установленный соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от результатов инспекционных проверок органа (учреждения);
- по истечении срока действия сертификата эксплуатанта.
После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.
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